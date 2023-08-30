Соцпомощь-2023: государство заплатит организациям за предоставление социальных услуг людям с инвалидностью
Государственная помощь организациям, которые работают с людьми с инвалидностью (Фото:Depositphotos.com)
Общественные организации, которые предоставляют социальные услуги людям с инвалидностью, могут получить до 500 тысяч гривен государственной помощи.
Об этом сообщили в Минсоцполитики.
Кто может принять участие в конкурсе
«В условиях полномасштабного вторжения значительно большее количество людей нуждается в поддержке и помощи, особенно это касается наиболее уязвимых категорий населения. Поэтому государство привлекает общественные организации для совместного взаимодействия в этом направлении, финансируя предоставление ими социальных услуг», — пояснила заместитель главы министерства Ульяна Токарева.
В конкурсе на получение средств могут принять участие общественные объединения, которые не менее года осуществляют уставную деятельность, предоставляют социальные услуги по месту жительства.
Это такие услуги:
— социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
— поддержанное проживание лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью;
— домашний уход;
— дневной уход;
— натуральная помощь (предоставление необходимых товаров и услуг для комфортного быта);
— социальное сопровождение при трудоустройстве и на рабочем месте;
— социальная адаптация;
— перевод на жестовый язык;
— физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на креслах колесных, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями.
Как принять участие в конкурсе и какие документы нужны
До 7 сентября нужно подать заявление и описание своего проекта (в котором обязательно нужно указать, как будет гарантироваться безопасность участников проекта и как проект будет реализовываться в случае изменения ситуации с безопасностью в условиях военного положения) через электронную систему проведения конкурса (программный модуль Е-Конкурсы платформы ВзаємоДія). При регистрации система автоматически присвоит участнику уникальный код регистрации.
Кроме этого, нужно прислать следующие документы:
— оригиналы смет расходов, необходимых для выполнения проекта;
— копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
— копию учредительных документов общественного объединения (устав/положение);
— копию выписки из Реестра поставщиков и получателей социальных услуг.
Отправить сканированные копии документов нужно на адрес:
физический: ул. Фроловская 6/8, корпус 15А, г. Киев, 04070;
электронный: (info@ispf.gov.ua).
Для получения дополнительной информации нужно обращаться по телефону: (044) 293 17 63. Или на электронную почту: vvgoi@ispf.gov.ua.