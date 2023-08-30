Соцпомощь-2023: государство заплатит организациям за предоставление социальных услуг людям с инвалидностью 30 августа, 10:12 Государственная помощь организациям, которые работают с людьми с инвалидностью (Фото:Depositphotos.com)

Общественные организации, которые предоставляют социальные услуги людям с инвалидностью, могут получить до 500 тысяч гривен государственной помощи.

Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Кто может принять участие в конкурсе

«В условиях полномасштабного вторжения значительно большее количество людей нуждается в поддержке и помощи, особенно это касается наиболее уязвимых категорий населения. Поэтому государство привлекает общественные организации для совместного взаимодействия в этом направлении, финансируя предоставление ими социальных услуг», — пояснила заместитель главы министерства Ульяна Токарева.

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В конкурсе на получение средств могут принять участие общественные объединения, которые не менее года осуществляют уставную деятельность, предоставляют социальные услуги по месту жительства.

Это такие услуги:

— социальное сопровождение семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;

— поддержанное проживание лиц пожилого возраста и лиц с инвалидностью;

— домашний уход;

— дневной уход;

— натуральная помощь (предоставление необходимых товаров и услуг для комфортного быта);

— социальное сопровождение при трудоустройстве и на рабочем месте;

— социальная адаптация;

— перевод на жестовый язык;

— физическое сопровождение лиц с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата и передвигаются на креслах колесных, с интеллектуальными, сенсорными, физическими, моторными, психическими и поведенческими нарушениями.

Как принять участие в конкурсе и какие документы нужны

До 7 сентября нужно подать заявление и описание своего проекта (в котором обязательно нужно указать, как будет гарантироваться безопасность участников проекта и как проект будет реализовываться в случае изменения ситуации с безопасностью в условиях военного положения) через электронную систему проведения конкурса (программный модуль Е-Конкурсы платформы ВзаємоДія). При регистрации система автоматически присвоит участнику уникальный код регистрации.

Кроме этого, нужно прислать следующие документы:

— оригиналы смет расходов, необходимых для выполнения проекта;

— копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

— копию учредительных документов общественного объединения (устав/положение);

— копию выписки из Реестра поставщиков и получателей социальных услуг.

Отправить сканированные копии документов нужно на адрес:

физический: ул. Фроловская 6/8, корпус 15А, г. Киев, 04070;

электронный: (info@ispf.gov.ua).

Для получения дополнительной информации нужно обращаться по телефону: (044) 293 17 63. Или на электронную почту: vvgoi@ispf.gov.ua.