Соцпомощь-2023: еще один фонд выдает гуманитарную помощь украинцам — кто может получить и как зарегистрироваться 20 сентября, 11:08 Гуманитарная помощь Украине (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Граждане Украины могут получить гуманитарную помощь от еще одного благотворительного фонда. Поддержку оказывают как переселенцам, так и другим категориям населения.

Благотворительный фонд Україна це ти вместе с другими благотворительными организациями оказывает помощь защитникам Украины и пострадавшим людям в результате войны.

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Кто может получить гуманитарную помощь

Помощь могут получить:

— люди, которые оказались в затруднительном положении из-за войны;

— территориальные общины;

— неприбыльные организации;

— юридические лица, пострадавшие от войны.

Как получить помощь

Для того, чтобы получить помощь, нужно перейти на сайт фонда по этой ссылке и заполнить короткую форму онлайн в соответствии с Вашей категорией:

— гуманитарная помощь для переселенцев (ВПЛ);

— помощь детям с ограниченными возможностями и детям, которые потеряли родителей;

— помощь военным.

В заявке необходимо указать Ваше имя, контактный номер телефона и написать сообщение: рассказать о себе, описать Вашу ситуацию и что Вам нужно.