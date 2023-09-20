Соцпомощь-2023: еще один фонд выдает гуманитарную помощь украинцам — кто может получить и как зарегистрироваться
Гуманитарная помощь Украине (Фото:Андрей Ермак/Telegram)
Граждане Украины могут получить гуманитарную помощь от еще одного благотворительного фонда. Поддержку оказывают как переселенцам, так и другим категориям населения.
Благотворительный фонд Україна це ти вместе с другими благотворительными организациями оказывает помощь защитникам Украины и пострадавшим людям в результате войны.
Кто может получить гуманитарную помощь
Помощь могут получить:
— люди, которые оказались в затруднительном положении из-за войны;
— территориальные общины;
— неприбыльные организации;
— юридические лица, пострадавшие от войны.
Как получить помощь
Для того, чтобы получить помощь, нужно перейти на сайт фонда по этой ссылке и заполнить короткую форму онлайн в соответствии с Вашей категорией:
— гуманитарная помощь для переселенцев (ВПЛ);
— помощь детям с ограниченными возможностями и детям, которые потеряли родителей;
— помощь военным.
В заявке необходимо указать Ваше имя, контактный номер телефона и написать сообщение: рассказать о себе, описать Вашу ситуацию и что Вам нужно.