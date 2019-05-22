Социологи рассказали об отношении украинцев к митрополиту Епифанию, ПЦУ и Томосу — опрос Вчера, 15:25 2717 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Епифаний/Facebook Каждый третий украинец положительно относится к митрополиту Епифанию Митрополит Епифаний/Facebook

36,5% украинцев довольны тем, что Православную церковь Украины возглавил митрополит Епифаний.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

15,5% респондентов придерживаются мнения, что нужно было избрать предстоятелем ПЦУ патриарха Филарета.

45,8% опрошенных не определились со своим мнением или отказались отвечать на вопросы.

В целом, 39,6% украинцев положительно относятся к Епифанию, еще 43% относятся нейтрально. Негативное отношение к митрополиту высказали 6,8%. 10,6% украинцев не смогли ответить на вопрос.

Вместе с тем, 64,5% украинцев, которые положительно или нейтрально относятся к созданию ПЦУ и предоставлению ей Томоса, считают достаточными условий для развития независимой украинской церкви.

8,8% полагают, что условия Томоса невыгодны для ПЦУ и нужно отказаться от документа, восстановив тем самым УПЦ Киевского патриархата.

26,7% не смогли ответить на вопрос или отказались.

В то же время, 50,6% высказали мнение, что предоставление Томоса скорее объединяет общество. Противоположное мнение озвучили 30,5% опрошенных.

Опрос проводился с 12 по 18 мая. Было опрошено 1200 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, почетный патриах Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

В Константинополе назвали заявления Филарета ложью.

Митрополит Епифаний опроверг обвинения Филарета в том, что ему во время Объединительного собора обещали оставить власть над церковью, но обманули.

Предстоятель ПЦУ также анонсировал проведение Священного синода 24 мая.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

Позже Патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.