Социологи рассказали о готовности украинцев голосовать на президентских выборах – опрос Вчера, 10:09 558 Цей матеріал також доступний українською EPA Каждый третий украинец готов голосовать на выборах EPA

32% украинцев однозначно планируют голосовать на выборах президента Украины в марте. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

42% респондентов заявили, что будут голосовать с большой долей вероятности.

12% опрошенных решили не идти на выборы, еще 5% украинцев скорее не будут голосовать, чем будут.

9% респондентов пока не определились.

Примечательно, что самый высокий интерес к голосованию выражают жители западной и центральной Украины, а самый низкий – восточных и южных регионов страны.

Больше всех заинтересованы в голосовании люди старше 50. Украинцы в возрасте от 18 до 35 высказали наименьшее желание принимать участие в выборах.

Опрос проводился с 13 по 27 декабря. Было опрошено 2400 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

31 декабря, в Украине стартовала избирательная кампания очередных выборов президента. С 31 декабря 2018 по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.

До 8 февраля включительно должна пройти регистрация кандидатов. После этого объявят окончательный и официальный список претендентов на пост главы государства.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Согласно данным соцопросов, главными конкурентами президентской гонки являются нынешний глава государства Петр Порошенко, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский.

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