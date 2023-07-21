Социальные выплаты, гуманитарная помощь, деньги на оздоровление: сколько можно получить и что изменится с 1 августа 21 июля, 13:09 Социальные выплаты и гуманитарная помощь (Фото:resedent06@gmail.com / Depositphotos)

С 1 августа 2023 года правительство автоматически продлило на шесть месяцев выплаты помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Также в августе продолжат выплачивать помощь пострадавшим от подтопления в Херсонской и Николаевской областях, государство будет предоставлять средства на оздоровление детей-переселенцев, определенные категории украинцев будут получать выплаты от ООН и иностранных фондов.

Выплаты ВПЛ продлили до января 2024 года

Для всех внутренне перемещенных лиц, которые получают помощь сейчас, с 1 августа 2023 года будет автоматически продлена выплата помощи еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

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Помощь продолжается для всех ВПЛ, которые проживают в Украине и являются внутренне перемещенными лицами в размерах:

— для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс грн;

— для других лиц — 2 тыс грн.

Гражданам для продолжения выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Выплаты помощи внутренне перемещенным лицам будут осуществляться 15 и 28 числа каждого месяца.

Кого из переселенцев могут лишить выплат

Выплаты не будут продлевать ВПЛ, которые:

— находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др;)

— вернулись к покинутому месту жительства;

— отбывают наказание в местах лишения свободыили были осуждены за коллаборационизм.

Также с 1 сентября помощь не продлевается для граждан, чье имущественное положение позволяет осуществлять существенные расходы без помощи государства.

Помощь пострадавшим от подтопления: список расширили

В правительстве расширили список граждан пострадавших от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, которые могут оформить единовременное пособие в сумме 5000 гривен.

Отныне граждане могут получить единовременную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

Обратиться с заявлением в органы социальной защиты необходимо до 31 августа 2023 года (включительно). Вместе с заявлением нужно предоставить:

— документ, удостоверяющий личность или является Документ;

— документ, подтверждающий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

— свидетельства о рождении детей.

Подать заявление на получение помощи можно в любом управлении социальной защиты.

Выплаты от ADRA Ukraine

Жители Херсона и Херсонской области, если их жилье пострадало в результате подрыва Каховской ГЭС, могут получить финансовую помощь от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Для получения помощи нужно иметь на руках акт или официальный документ, который это подтверждает. Украинцы получат по 6600 грн на каждого зарегистрированного человека.

Чтобы получить финансовую помощь, сначала нужно обратиться за консультацией на горячую линию. Далее нужно прийти в пункт регистрации, где вас проконсультируют на месте и зарегистрируют для получения помощи.

Перечень районов Херсона, где регистрируют для получения помощи: Суворовский, Днепровский, Корабельный. Общины, в которых осуществляется регистрация — Чернобаевская, Белозерская, Дарьевская, Новокаховская.

Кроме того, пострадавшие от подтопления отдельно могут получить единовременную денежную помощь в размере 6600 гривен от Международной организации по миграции ООН.

Денежная помощь от ООН

В августе в Украине будет продолжаться прием заявок на денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

На помощь могут претендовать семьи, которые не получали ранее помощь от международных организаций, имеют доход, менее чем 5 400 грн на одного человека, а также относятся к следующим категориям:

— переселенцы, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

— лица, которые не выезжали после 24 февраля, но пострадали от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях (перечень может быть дополнен);

— люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, и уже вернулись к постоянному месту жительства (в том числе и из-за рубежа).

УВКБ ООН также установило обязательные критерии уязвимости для всех трех вышеупомянутых категорий, дающие возможность подать заявку на помощь.

Для получения выплат необходимо обратиться в пункты регистрации благотворительного фонда Право на защиту, который является партнером УВКБ ООН.

Если ваша семья соответствует всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека). Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев.

Денежная помощь украинкам, которых освободили из плена

В августе освобожденные из плена украинские женщины могут получить единовременную финансовую помощь в размере 10 тысяч злотых (примерно 90 тысяч гривен). Выплаты осуществляет польский Фонд Шептицкого в рамках реализации программы поддержки украинских женщин, освобожденных из российского плена.

Подать заявку на помощь можно заполнив электронную форму по ссылке — eu-submit.jotform.com/230891603400346.

Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 30 августа 2023 года включительно или до завершения финансирования данной программы.

Выплаты на летнее оздоровление детей

В Украине в августе продолжит работать программа монетизации услуги детского оздоровления и отдыха. Родители детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, смогут получить по 14 165 гривен на путевку в лагерь, который смогут выбрать сами.

Рассчитывать на помощь могут:

— семьи с детьми, которые имеют социальный статус;

— дети с инвалидностью;

— дети из многодетных семей в возрасте от 7−18 лет из числа малообеспеченных, проживающих в одной из областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская и Киевская.

Механизм получения средств расписан в этой инструкции.