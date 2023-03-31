С апреля пострадавшим в результате травмы на производстве будут оказывать социальные услуги за счет государства

31 марта, 11:47
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Пострадавшие на производстве могут получать социальные услуги и специальный медицинский уход за счет государства (Фото:klimkin / pixabay.com)

Пострадавшие на производстве могут получать социальные услуги и специальный медицинский уход за счет государства (Фото:klimkin / pixabay.com)

С апреля 2023 года пострадавшие на производстве, а также имеющие профессиональную болезнь смогут полноценно пользоваться всей инфраструктурой социальных услуг, а также услугами медицинского ухода.

Об этом 29 марта сообщил Правительственный портал .

Это произойдет в связи с вступлением в силу 1 января 2023 года новой редакции закона Об общеобязательном государственном социальном страховании.

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До сих пор, несмотря на существующие в предыдущей редакции Закона № 1105 формулировки, пострадавшие на производстве должны был получать социальные услуги и специальный медицинский уход, но фактически такие социальные услуги и услуги по уходу потерпевшие на производстве получали в денежном эквиваленте. С апреля социальные услуги и медицинский уход будут предоставляться как услуги через сеть инфраструктуры, которая есть в государстве, а государство будет оплачивать их предоставителям.

Среди услуг, ранее оплачиваемых Фондом социального страхования, услуга постороннего ухода и услуга бытового обслуживания полностью покрываются социальной услугой. «уход на дому»; услуга специального медицинского ухода — медицинской услугой «мобильная паллиативная помощь». Согласно проекту постановления, пострадавшим на производстве смогут предоставляться не только эти, но и другие медицинские услуги.

Потерпевший и его семья могут выбрать, ухаживать за родственником самим, получая оплату этой услуги бщая сумма оплаты составит более 10 тыс. грн), или получать услуги от профессионального поставщика, что также оплатит государство. В случае, если уход будет осуществлять родственник, для получения оплаты он должен будет представлять отчетность.

Самому пострадавшему на производстве или от профессионального заболевания, кроме договора с предоставителем услуг, других документов подписывать или подавать не нужно.

Подробный механизм получения социальных услуг правительство обещает обнародовать после принятия соответствующих постановлений.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Производство Социальные услуги

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