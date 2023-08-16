Социальная реформа: что правительство планирует изменить в выплатах и услугах 16 августа, 11:08 Соцвыплаты и новые цифровые услуги (Фото:Crystal_L / pixabay)

Формирование новой философии социальной политики осуществляется по трем направлениям — качественные реестры, принцип «деньги ходят за человеком» и цифровизация.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Качественные реестры, принцип «деньги ходят за человеком» и цифровизация

Украинское правительство очертило главные направления социальной реформы.

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1.Качественные реестры. «Сейчас активно внедряем Реестр поставщиков и получателей социальных услуг и формируем соответствующий дашборд. Это уменьшит бюрократию и унифицирует процесс предоставления различных видов социальной поддержки. Каждый, кто нуждается в помощи, сможет видеть, где и какой вид поддержки от государства он может получить», — сказал Денис Шмыгаль.

2.Принцип «деньги ходят за человеком». По словам руководителя правительства, он предусматривает, что государство платит средства за конкретно предоставленную человеку услугу, что дает эффективность использования бюджетных средств и повышает качество всех услуг.

3.Цифровизация. Денис Шмыгаль отметил, что из 30 видов социальных пособий и услуг восемь уже оцифрованы, остальные находятся в стадии подготовки к диджитализации. «Через Дію можно получить пакет услуг єМалятко, получить статус безработного, осуществить назначение или перерасчет пенсии и многое другое. Список возможностей постоянно расширяется», — подчеркнул Премьер-министр.

Компенсации украинцам, которые потеряли урожай из-за подрыва Каховской ГЭС

Правительство выплатит компенсацию украинцам, которые потеряли урожай овощей из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва плотины много участков подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай.

Предусмотрены выплаты в размере 3300 грн за потерянный урожай овощей на каждой сотке земельного участка частного огорода. Максимальная сумма помощи за потерянный урожай составит до 100 тысяч грн.

Для этих нужд правительство выделяет Херсонской и Николаевской областям 271 млн грн.