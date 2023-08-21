Социальная помощь: стало известно, какая онлайн-услуга вскоре будет доступна в Украине 21 августа, 08:33 В Украине введут электронные социальные карты (Фото:Alla Serebrina/Depositphotos)

В Украине продолжается автоматизация социальных сервисов и услуг. В частности, планируют ввести электронные персональные социальные карты.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью Укринформ.

Электронная социальная карта: быстрая оценка потребностей и услуг

«Сейчас дорабатываем программу электронного кейс-менеджмента. Это сервис, который позволяет социальным работникам с помощью планшета сделать оценку потребностей человека, а затем — сгенерировать для него необходимые предложения услуг и следить за качеством и эффективностью их предоставления. Это будет некая персональная социальная карта человека со всеми рекомендациями и предлагаемыми сервисами, примерно так же как электронная медицинская карта пациента», — рассказала Оксана Жолнович.

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По ее словам, в персональные социальные карточки будут включать и медицинские данные, в частности относительно потребностей в социальных услугах во время реабилитации.

Качественные реестры, принцип «деньги ходят за человеком» и цифровизация

Украинское правительство очертило главные направления социальной реформы.

1.Качественные реестры. «Сейчас активно внедряем Реестр поставщиков и получателей социальных услуг и формируем соответствующий дашборд. Это уменьшит бюрократию и унифицирует процесс предоставления различных видов социальной поддержки. Каждый, кто нуждается в помощи, сможет видеть, где и какой вид поддержки от государства он может получить», — рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

2. Принцип «деньги ходят за человеком». По словам руководителя правительства, он предусматривает, что государство платит средства за конкретно предоставленную человеку услугу, что дает эффективность использования бюджетных средств и повышает качество всех услуг.

3. Цифровизация. Денис Шмыгаль отметил, что из 30 видов социальных пособий и услуг восемь уже оцифрованы, остальные находятся в стадии подготовки к диджитализации. «Через Дію можно получить пакет услуг єМалятко, получить статус безработного, осуществить назначение или перерасчет пенсии и многое другое. Список возможностей постоянно расширяется», — подчеркнул Премьер-министр.