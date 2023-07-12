Социальная помощь: кто, на какие виды и суммы выплат от государства имеет право 12 июля, 08:40 Кто в Украине имеет право на социальную помощь (Фото:hyser.com)

В Украине помощь от государства получают лица, не имеющие права на пенсию, лица с инвалидностью, и лица, нуждающиеся в помощи на уход. Рассказываем, кто и как может ее получить.

Какие есть виды социальной помощи

Право на государственную социальную помощь имеют граждане Украины, которые являются детьми умершего кормильца или достигли возраста 65 лет и не имеют права на пенсию, или являются лицами с инвалидностью и не имеют права на пенсию по инвалидности, или государственную помощь в связи с инвалидностью и постоянно проживают на территории Украины.

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Виды государственной социальной помощи:

— государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

— государственная социальная помощь на уход.

Кому должны платить социальную помощь

Государственная социальная помощь назначается лицу при следующих условиях:

— лицо достигло возраста 65 лет и не имеет права на пенсию в соответствии с действующим законодательством или признано лицом с инвалидностью в установленном порядке;

— не получает пенсию или социальные выплаты, предназначенные для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья на производстве;

— является малообеспеченным лицом (кроме лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Также право на социальную помощь имеют:

— лица с инвалидностью I группы, если они не получают пенсию;

— дети умершего кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью III группы.

Размер социальной помощи

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью устанавливается исходя из уровня обеспечения прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность:

— лица с инвалидностью I группы (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;

— женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;

— лица с инвалидностью II группы (80% прожиточного минимума) — 1676,80 грн;

— лица с инвалидностью III группы (60% прожиточного минимума) — 1255,80 грн;

— священнослужители, церковнослужители (50% прожиточного минимума — 1046,50 грн;

— лица, достигшие возраста в соответствии с законом (30% прожиточного минимума) — 627,90 грн;

— на одного ребенка умершего кормильца (100% прожиточного минимума) — 2093,00 грн;

— на двух детей умершего кормильца (120% прожиточного минимума) — 2511,60 грн;

— на трех и более детей умершего кормильца (150% прожиточного минимума) — 3139,50 грн.

К размеру государственной социальной помощи доплачивается ежемесячная государственная адресная помощь:

— лица с инвалидностью II группы — 416,20 грн;

— лица с инвалидностью III группы — 837,20 грн;

— священнослужители, церковнослужители — 1046,50 грн:

— лица, достигшие возраста 65 лет — 1465,10 грн.

Какие документы нужны для оформления помощи

Документы, необходимые для назначения государственной социальной помощи:

— заявление;

— декларация о доходах и имущественном состоянии;

— паспорт и код;

— справку о неполучении пенсии;

— копия решения суда о признании лица недееспособным (для недееспособного лица);

— копия решения о назначении опекуна (для недееспособного лица).