Социальная пенсия 2025. Кто и как может оформить, какой размер, кому отказывают

Украинцы, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать временную помощь (социальную пенсию).

Какой стаж нужен для пенсии в 2025 году и кому назначают социальную пенсию

В 2025 году выросла продолжительность страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту. Соответственно, с 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года. При наличии страхового стажа от 15 до 21 года, пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека меньше 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат (так называемая социальная пенсия по возрасту).

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, в 2028 году нужно будет не менее 35 лет стажа.

Какой размер социальной пенсии в июле

Размер такой выплаты в июле 2025 года составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа пересчитывается каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Где оформить и какие нужны документы

Чтобы получать временную государственную помощь, надо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или фактического проживания.

Для назначения временной помощи лицам, не имеющим достаточного пенсионного стажа, в орган социальной защиты населения надо предоставить:

▪ заявление;

▪ паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков;

▪ справку Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже;

▪ декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние шесть календарных месяцев;

▪ копию решения о назначении опекуна (для лица, признанного недееспособным).

Когда пособие не назначается и есть ли исключения

В соответствии с законодательством, не все пенсионеры, которым не хватает стажа для пенсии, имеют право на получение временной помощи от государства. Так, помощь не назначается, если:

▪ среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

▪ лицо получает пенсию или социальную помощь, работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;

▪ кто-то из членов семьи в течение года перед обращением за помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 000 грн;

▪ в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники средств к существованию, не указанные в декларации о доходах и имуществе (например, сдача в аренду жилого помещения (дома); заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены; получение дохода от содержания скота или птицы);

▪ в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 квадратный метр на одного члена семьи и дополнительно 10,5 квадратного метра на семью, или более одного автомобиля (другого транспортного средства, механизма).

Но социальная помощь пенсионерам, не имеющим достаточного пенсионного стажа, может назначаться вопреки вышеуказанным ограничениям по заключению комиссии. Такое возможно, если в составе семьи есть человек с инвалидностью. Решение в таком случае принимается после обследования материально-бытовых условий лица, обратившегося за назначением такой помощи.