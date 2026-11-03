Кирилл Буданов заявил, что события на Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния (Фото: Кирилл Буданов / Telegram)

В своем видеообращении он заявил, что конкретные лица и инициаторы этих событий будут установлены и наказаны, равно как будут сделаны выводы внутри силовых структур.

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«Уже известно, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, равно как будут сделаны выводы внутри силовых структур. Генеральная прокуратура и соответствующие органы уже приступили к объективному расследованию», — говорится в сообщении.

Отдельно Буданов подчеркнул, что в Украине не может быть произвола.

«Никто не имеет права совершать произвол. Каждый из нас должен помнить: главная опора существования Украины сейчас — наши Силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг и будем ответственны в своих решениях», — подытожил он.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них недостоверной.

Возле дома собралось около сотни человек. Некоторые из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не допускают медиков и с которых к тому же требуют деньги за свидания. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как пункт временного размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились как самовольно оставившие часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство.