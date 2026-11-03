Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке недопустимыми и заявил о подготовке решений

В своем Telegram-канале он также добавил, что правоохранители и другие уполномоченные органы уже выясняют все обстоятельства случившегося.

«Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке недопустимы для государства и вредят единству украинцев, особенно перед лицом российской угрозы», — заявил он.

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Буданов добавил, что виновных необходимо привлечь к ответственности и в дальнейшем не допускать подобных ситуаций.

«Просто сейчас мы вырабатываем все необходимые решения с силовым блоком для адекватной реакции и предотвращения провокации. Призываю всех украинцев всегда руководствоваться интересами нации и государства при принятии любых решений и разрешении конфликтных ситуаций», — подытожил он.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

Возле дома собралось около сотни человек. Часть из них назвались родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, не пускают к ним медиков и к тому же требуют деньги за свидания. Подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четверых мужчин доставили в больницу.

Командующий Нацгвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось как временный пункт размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных числились самовольно оставившими часть (СОЧ). В корпусе Азов, к которому относится данное подразделение, подтвердили наличие травм у этих четверых и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

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Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств подключились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также был руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из дома вывели.