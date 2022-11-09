ОКО ЗА ОКО: собраны средства на первый разведкомплекс ШАРК для ВСУ 9 ноября, 19:00 Партнерский проект ОККО

13 миллионов гривен на первый разведкомплекс «ШАРК» собрано в рамках совместной инициативы «ОКО ЗА ОКО» сети АЗК ОККО и фонда «Повернись живим». ШАРК — это новейшая украинская разработка, которая способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе и систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач, говорится в сообщении на сайте ОККО.

«1 ноября стартовала совместная инициатива сети АЗК ОККО и фонда компетентной помощи армии „Повернись живим“ — „ОКО ЗА ОКО“, а уже через неделю удалось аккумулировать 13 миллионов гривен на закупку первого разведывательного беспилотного комплекса „ШАРК“. Всего в рамках этой инициативы планируется приобрести 25 таких комплексов для ВСУ. Общая стоимость — 325 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

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По словам представителей инициативы «ОКО ЗА ОКО», именно благодаря этой технике украинские военные смогут корректировать артиллерийский огонь, она помогает меньше рисковать жизнью разведчиков, чтобы получить ценную информацию в тылу врага.

Фото: ОККО

«Мы благодарны нашему водительскому сообществу, которое так активно подключилось к инициативе. Таким образом, все кто в первую неделю ноября заправился PULLS автоматически присоединился к приближению победы. Мы увидели, как всего за несколько дней можем каждую гривну из литра горючего превратить в миллионы. Уверен, с такой вовлеченностью мы быстро справимся с заданием. Мы ведь едины и боремся за свою страну», говорит СЕО компании ОККО Василий Даниляк.

Приобретенные в рамках инициативы «ОКО ЗА ОКО» комплексы фонд «Повернись живим» распределит, опираясь на текущую ситуацию на фронте и рекомендации Генштаба ВСУ. Поскольку комплексы являются высококлассным специальным оборудованием, использовать их смогут, в частности, отдельные разведывательные батальоны, спецназовцы и подразделения, корректирующие дальнобойную артиллерию в составе пехотных бригад.

«Первый разведкомплекс ШАРК — это только начало. Впереди в рамках проекта мы планируем аккумулировать средства еще на 24 таких комплекса. В общей сложности наша совместная с ОККО инициатива предусматривает приобретение 75 беспилотников „ШАРК“, среди прочего работающих в условиях РЭБ и имеющих камеры с функцией автоматического трекинга, 25 проходных авто, специально оборудованных под пункты управления полетами, и 25 пусковых установок. Это комплексный подход к закрытию нужд войска», — комментирует директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Как сообщалось ранее, сеть ОККО с 1 ноября перечисляет на закупку разведкомплекса по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95 и PULLS DIESEL.