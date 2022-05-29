«Де-факто связь с Москвой остается». Митрополит Епифаний прокомментировал заявления Собора УПЦ (МП) о независимости 29 мая, 05:35 Цей матеріал також доступний українською Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний (Фото:Митрополит Епифаний/Facebook)

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний прокомментировал Собор УПЦ (московского патриархата), после которого церковь заявила о независимости от РПЦ.

Война России против Украины — главные события 28 мая

В эфире всеукраинского телемарафона 28 мая Епифаний заявил, что принципиально устав УПЦ (МП) не изменился, потому что «независимость и самостоятельность в управлении» церкви была провозглашена еще в 1990 году, а «де-факто связь УПЦ с Москвой остается».



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«В целом, что касается российской агрессии, они [заявления Собора] максимально мягкие и округлые… Как мы читаем, „выразили несогласие с позицией“ Кирилла Гундяева. Но этого мало, потому что он благословляет убивать украинцев, и просто выразить несогласие с позицией — я считаю, этого немного мало. Сейчас тяжело говорить, пока окончательно не опубликовано решение этого Собора, изменения, внесенные в устав», — считает митрополит.

По словам Епифания, в ПЦУ приветствуют желание УПЦ (МП) к диалогу и призывают иерархов церкви к более решительным действиям.

«Мы и далее призываем иерархов УПЦ (московского патриархата) к более решительным действиям для того, чтобы мы каноническим способом образовали единую автокефальную православную церковь. А эта церковь, у которой есть Томос, — Православная церковь Украины. Поэтому мы открыты к диалогу, мы открыты к дальнейшим шагам…

К сожалению, они не возобновили отношения со Вселенским патриархом, а, наоборот, подтвердили все свои предыдущие решения. Поэтому с благословляющими войну у них сохраняется связь. А с молящимся за украинских защитников и за мир и победу Украины отношения не восстановлены", — высказался предстоятель ПЦУ.

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27 мая Собор УПЦ (московского патриархата) объявил о «полной самостоятельности и независимости» от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Владимира Путина.

Собор осудил войну и призвал власти Украины и России «продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие». В УПЦ (МП) также заявили, что сожалеют об «отсутствии единства» в украинском православии и готовы восстановить диалог с Православной церковью Украины.

Собор перечислил несколько условий для диалога, среди которых — «прекращение силовых захватов храмов и принудительных переводов парафий УПЦ», чем якобы занимается ПЦУ. В церкви повторили, что не признают каноничный статус ПЦУ.

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