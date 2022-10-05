«Госпитали переполнены ранеными». В Херсонской области российские оккупанты несут значительные потери — замглавы облсовета
Российские оккупанты (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)
В Херсонской области российские оккупанты несут значительные потери, заявил заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.
"Военные госпитали переполнены ранеными, которых после стабилизации состояния отправляют на лечение в Крым", - написал он в Telegram.
Однако, по его словам, «доезжают не все» оккупанты.
Соболевский заявил, что появилась информация о нехватке медикаминтов у российских медиков.
За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.