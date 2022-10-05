«Госпитали переполнены ранеными». В Херсонской области российские оккупанты несут значительные потери — замглавы облсовета 5 октября, 12:00 Российские оккупанты (Фото:Defence Ministry/Handout via REUTERS)

В Херсонской области российские оккупанты несут значительные потери, заявил заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

"Военные госпитали переполнены ранеными, которых после стабилизации состояния отправляют на лечение в Крым", - написал он в Telegram.

Однако, по его словам, «доезжают не все» оккупанты.

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Соболевский заявил, что появилась информация о нехватке медикаминтов у российских медиков.

За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.