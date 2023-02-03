Россияне массированно обстреляли Херсон 3 февраля, 04:44 Последствия обстрела Херсона (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в ночь на пятницу, 3 февраля, россияне массированно обстреляли Херсон.



"Орки продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!", - сообщил он.

Ранее Соболевский заявлял, что днем 2 февраля оккупанты обстреляли поселок Камышаны. Обломками вражеских боеприпасов травмированы две женщины, мужчина и 5-летний мальчик.

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Пресофицер Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что из-за обстрелов в городе находится около 60 тысяч человек — это 20% от населения города.

