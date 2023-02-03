Россияне массированно обстреляли Херсон
Последствия обстрела Херсона (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)
Первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский сообщил, что в ночь на пятницу, 3 февраля, россияне массированно обстреляли Херсон.
"Орки продолжают массированный обстрел Херсона, будьте осторожны!", - сообщил он.
Ранее Соболевский заявлял, что днем 2 февраля оккупанты обстреляли поселок Камышаны. Обломками вражеских боеприпасов травмированы две женщины, мужчина и 5-летний мальчик.
Пресофицер Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил, что из-за обстрелов в городе находится около 60 тысяч человек — это 20% от населения города.