В Херсонском облсовете рассказали жителям оккупированных территорий, как можно избежать принудительной мобилизации 21 сентября, 12:53 Российские оккупанты (Фото:Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS)

На фоне объявления частичной мобилизации в РФ и планов Кремля аннексировать четыре области Украины первый заместитель Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, как жители оккупированных территорий могут избежать принудительной мобилизации.

По словам Соболевского, в первую очередь «в группе риска» находятся мужчины призывного возраста, получившие паспорт страны-агрессора или предоставившие свои персональные данные оккупантам, включая и «коллаборантов среднего звена».

Видео дня

Чиновник добавил, что лучший способ избежать принудительной мобилизации – это выехать на подконтрольную Украине территорию.

«Если это невозможно — изменить место жительства, известное оккупационным властям, и пытаться избегать пересечения блокпостов и патрулей», — написал он в Telegram.

По его словам, последний способ может как минимум отсрочить принудительную мобилизацию.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.