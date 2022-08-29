ВСУ начали наступательные действия. В Херсонском облсовете дали рекомендации жителям оккупированных территорий области

29 августа, 15:25
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Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинский военный (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

На фоне наступательных действий ВСУ заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что находящимся на оккупированной территории жителям Херсонской области нужно быть готовым к принятию мер безопасности.

«Находитесь поближе к безопасным местам, сделайте запасы пищи и воды, проверьте аптечки первой медицинской помощи», — написал он в Telegram.

Соболевский призвал не подходить к окнам.

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https://www.youtube.com/embed/-K9Fo0djy44

«Если рядом с вами находятся военные объекты орков — по возможности переезжайте к родственникам или друзьям! Эти действия могут спасти вас и ваших близких», — написал он.

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29 августа в Херсонской области ВСУ перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

Журналист Андрей Цаплиенко в Telegram сообщил, что руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк подтвердила данные о том, что украинские военные заставили «109 полк НМ ДНР» отойти со своих позиций.

Также сообщается, что Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Гуменюк ранее сообщала, что в Херсонской области после точных ударов ВСУ оккупанты не хотят идти в атаку и размещаются на своих укрепленных рубежах.

https://www.youtube.com/watch?v=2w3UDfH1KEY
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война России против Украины

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