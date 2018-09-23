Собирался баллотироваться на пост мэра и требовал отставки силовиков. Что известно об одесском активисте Михайлике

Одесский общественный активист Олег Михайлик за неделю до покушения на пресс-конференции требовал отставки начальника ГУ НП в Одесской области Дмитрия Головина и прокурора области Олега Жученко.

Об этом сообщает издание Бабель со ссылкой на Михаила Кузаконя, председателя одесского отделения Народного Руху України.

"Это из последнего, что он сделал перед покушением. За этим стоят представители нынешней власти. Трудно сказать кто именно - они все очень тесно связаны", - сказал он.

Заместитель председателя городской организации Народного Руху України Алина Радченко отметила, что последние нападения на активистов в Одессе объединяют две фамилии: мэра Геннадия Труханова и "неофициального хозяина города" Владимира Галантерника.

"Олег - единственный из всех активистов открыто говорил, что будет баллотироваться в мэры Одессы", - рассказала она.

В политической партии Сила Людей, к которой принадлежит Михайлик, ранее заявили, что причиной покушения стали антимэрские акции против Геннадия Труханова, борьба с незаконными застройками и отстаивание культурно-архитектурного наследия Одессы.

"Покушение на убийство Олега Михайлика является одновременно актом устрашения сознательных одесситов и граждан Украины, а также является местью Олегу и его единомышленникам за активное отстаивание интересов общества и правозащитную деятельность", - отметили в партии.

Напомним, 22 сентября на улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров политсилы Сила Людей Олега Михайлика. Это произошло, когда он возвращался домой. Пуля пробила Михайлику руку и вошла в грудную клетку в области сердца. Нападение было квалифицировано как покушение на убийство.

Полиция предоставила Михайлику охрану.