Собаку достали из-под завалов в Кривом Роге (Фото: Свои Кривой Рог/Скриншот)

Собака Рокки — один из тех, кто выжил после российского ракетного удара 30 июля по дому в Радушном на Криворожье.

Его спас сотрудник издания «Свои Кривой Рог». Пес был привязан на цепи под завалами, но чудом выжил и остался невредимым.

В результате прямого попадания баллистической ракеты в собственный дом погибли 47-летний Артём и 41-летняя Елена.

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Вместе с ними в доме находились семеро детей: 17-летний Марк, 16-летняя Доминика, 14-летняя Виорика, 13-летний Захарий, 11-летний Азарий Илай, 9-летняя Федерика и 7-летняя Эмилия. Также дома был полуторагодовалый внук — ребенок старшего сына, который сейчас служит в армии.

Часть тел уже извлекли из-под завалов, остальных спасатели еще ищут.

В ОВА официально подтвердили гибель 6 человек.