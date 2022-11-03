В ВСУ заявили, что исчезновение российского флага со здания ОГА в Херсоне может быть провокацией оккупантов

3 ноября, 15:26
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Со здания Херсонской ОГА в оккупированном областном центре исчез российский флаг (Фото:Євген Рищук/Telegram)

Со здания Херсонской ОГА в оккупированном областном центре исчез российский флаг (Фото:Євген Рищук/Telegram)

Исчезновение российского флага со здания облгосадминистрации в Херсоне может быть провокацией войск РФ.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, российские оккупанты готовятся к наступлению ВСУ, поэтому планируют различные провокации в Херсоне и херсонской области.

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«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — отметила Гуменюк.

https://www.youtube.com/watch?v=eF48s6YN22Y&feature=emb_title

Она добавила, что не стоит поспешно радоваться.

«Гибридная война предполагает и вот такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление регулярных войск», — резюмировала Гуменюк.

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Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич добавил, что оккупанты создают иллюзию выхода из Херсона и хотят ввести украинскую армию и власти в заблуждение.

«Оккупанты создают иллюзию, что якобы они покидают Херсон — из города убрали вражеские блокпосты и военных РФ стало меньше. Так они хотят ввести нас в заблуждение», — написал он в своем Telegram.

Янушевич призвал жителей Херсона подготовить тревожный чемоданчик, сделать запасы продовольствия и обустроить укрытие.

Глава ОВА также заявил, что Херсон будет освобожден от войск РФ, но «впереди еще много ожесточенных боев».

3 ноября стало известно, что в оккупированном Херсоне со здания областной государственной администрации исчез российский флаг. Появились фото и видео, подтверждающие это.

На фоне этого мэр Олешек Евгений Рищук сообщил, что войска РФ покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерке Херсонской области.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.

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Первый заместитель главы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский назвал три причины, почему выход из Херсона для российских оккупантов будет логичным и целесообразным с военной точки зрения:

  • проблемы с обеспечением херсонской группировки ВС РФ, которая находится в оперативном отрыве от российских войск на левом берегу Днепра,
  • у оккупационных войск РФ на правобережном плацдарме нет сил и средств, а также уверенности в успехе возможного наступления на Николаев и Одессу,
  • построение обороны на левом берегу Днепра позволит использовать большое водное препятствие, противодействовать использованию реки Украиной как транспортного маршрута в экономических целях, а также оставить контроль за гидросооружениями Северокрымского канала.
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Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсон Херсонская область Провокация Российский флаг Война России против Украины

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