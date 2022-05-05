Со дна Киевского моря подняли российский вертолет Ми-35М — видео

5 мая, 10:03
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Российский вертолет Ми-35М подняли со дна Киевского моря (Фото:Кадр видео Армия INFORM)

Российский вертолет Ми-35М подняли со дна Киевского моря (Фото:Кадр видео Армия INFORM)

Со дна Киевского моря российский вертолет Ми-35М, который был сбит украинскими военными в первые дни полномасштабного вторжения армии РФ.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Ролик опубликован в Telegram-канале Армия INFORM.

Стоимость такого вертолета составляет 36 миллионов долларов.

В первые дни вторжения российские оккупационные войска атаковали с неба Киевскую область. В один из таких дней над Киевским морем украинские военные сбили российский вертолет из ПЗРК Stinger.

Видео дня
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вертолет Киевская область Киевское водохранилище Война России против Украины

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