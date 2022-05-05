Со дна Киевского моря подняли российский вертолет Ми-35М — видео
Российский вертолет Ми-35М подняли со дна Киевского моря (Фото:Кадр видео Армия INFORM)
Со дна Киевского моря российский вертолет Ми-35М, который был сбит украинскими военными в первые дни полномасштабного вторжения армии РФ.
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Ролик опубликован в Telegram-канале Армия INFORM.
Стоимость такого вертолета составляет 36 миллионов долларов.
В первые дни вторжения российские оккупационные войска атаковали с неба Киевскую область. В один из таких дней над Киевским морем украинские военные сбили российский вертолет из ПЗРК Stinger.
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