Надо только уложиться в год. Снято ограничение на количество попыток сдачи практического экзамена на получение водительских прав

1 августа, 15:11
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Количество попыток сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения отныне неограниченно (Фото:didesign/depositphotos)

Количество попыток сдачи практического экзамена на получение водительского удостоверения отныне неограниченно (Фото:didesign/depositphotos)

С 1 августа ограничение на количество попыток сдать практический экзамен на получение водительских прав отменено.

Об этом объявило Министерство внутренних дел Украины.

Согласно сообщению, в течение года после окончания автошколы кандидат на получение водительского удостоверения имеет неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена и неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена.

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Интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов  (в случае неуспешной сдачи) должен составлять не менее 10 календарных дней.

Результат успешно сданного теоретического экзамена будет действительным в течение одного года, а практического — два года.

Также сообщается, что был обновлен экзаменационный лист практического экзамена, в котором четко определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата на право получения водительского удостоверения.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   МВД Украины Экзамен Водительские права Автошколы

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