Снова в игре. Насиров рассказал, когда приступит к работе и какую получил компенсацию за "прогул" Сегодня, 13:22 565 Цей матеріал також доступний українською Роман Насиров дал эксклюзивный комментарий Радио НВ Фото: Державна фіскальна служба України via Facebook

Восстановленный через суд в должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров сообщил, что надеется на "техническое решение Кабинета министров" по восстановлению его в качестве руководителя ГФС уже сегодня, после чего он приступит к работе.

"Сегодня мы ждем технического решения Кабинета министров Украины для того, чтобы я приступил к исполнению полномочий в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Надеюсь, что Кабинет министров сделает его сегодня, не будет в очередной раз нарушать закон <...> Ожидаю, что если вскоре его получу, то сразу же поеду исполнять свои обязанности", - заявил он в комментарии Радио НВ.

Насиров рассказал, что суд обязал государство выплатить ему зарплату в размере 183 тысяч гривен за вынужденный "прогул", рассчитанную исходя из "базового оклада".

Комментируя наличие второго гражданства, в котором обвиняют Насирова, он заявил, что оно у него отсутствует. Также восстановленный судом в должности глава ГФС отметил, что не виделся с беглым нардепом Александром Онищенко, который скрывается в Британии.

Говоря о своих первых шагах после восстановления в должности, если Кабмин примет соответствующее решение, Насиров заявил, что собирается заниматься "детенизацией экономики и борьбой с контрабандой", что "будет легко приносить дополнительные $5-6 млрд. гривен в месяц".

Помимо этого Насиров заявил, что собирается участвовать в выборах президента Украины-2019.

Напомним, 11 декабря уволенный после открытия уголовного производства глава Государственной фискальной службы Роман Насиров через суд восстановился в должности.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд Киева. Правительство собирается обжаловать это решение.

30 января 2018 года Кабинет министров принял решение об увольнении отстраненного от своих обязанностей председателя ГФС Романа Насирова. До этого его отстранили от должности главы ведомства.

2 марта 2017 года Романа Насирова задержали в больнице Феофания в рамках расследования "газового дела", связанного с народным депутатом Александром Онищенко.

7 марта Соломенский райсуд Киева арестовал Насирова на два месяца с правом внесения залога. Он вышел из-под стражи после внесения залога в размере 100 млн грн.

28 июля 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении Насирова.

Насирову вменяют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Согласно данным НАБУ, в период с мая 2015 по март 2016 года Насиров принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованными в так называемой "газовой схеме Онищенко", что нанесло ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн. Чиновник отрицает обвинения в свой адрес.