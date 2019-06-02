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Снос памятника Жукову. Полиция открыла два уголовных производства

Сегодня, 21:18
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Снос памятника Жукову. Полиция открыла два уголовных производства - фото

hk.npu.gov.ua

В полиции заявили, что трое их сотрудников во время сноса памятника Жукову получили ожоги глаз

После сноса памятника советскому маршалу Георгию Жукову полиция открыла два уголовных производства.

Как сообщается на сайте полиции Харьковской области, во время пикетирования съезда политической партии «группа граждан снесли памятник на проспекте Петра Григоренко и распылили слезоточивый газ в толпу».

Отмечается, что сообщение об этом поступило по телефону 102 в 13:40.

После распыления слезоточивого газа трое полицейских, которые обеспечивали порядок возле памятника, получили химические ожоги глаз. Их доставили в больницу.

Полиция квалифицировала действия по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Личности подозреваемых еще устанавливают.

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Напомним, 2 июня активисты повалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал его восстановить.

8 мая на сайте Харьковского горсовета разместили петицию с требованием вернуть одному из проспектов в Харькове имя маршала Жукова. Эту инициативу поддержал мэр города Геннадий Кернес и призвал харьковчан голосовать за петицию.

Чуть больше чем за сутки петиция набрала необходимое количество голосов.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что в случае переименования объектов в честь Жукова Украинский институт национальной памяти обратится в Генпрокуратуру на основании закона о декоммунизации. В ответ Кернес заявил, что жители Харькова доказали, что не согласны с декоммунизацией в том виде, в котором она ведется украинской властью.

Снос памятника Жукову Вятрович назвал «стихийной декоммунизацией».

Теги:   Уголовное дело Геннадий Кернес Харьков Полиция Памятник Жукову

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