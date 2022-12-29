Екатерину повалили. Как в Одессе избавились от скандального памятника российской императрице — фоторепортаж

29 декабря, 17:53
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Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе (Фото:НВ)

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе (Фото:НВ)

В Одессе в ночь на четверг, 29 декабря, коммунальщики демонтировали скандальный памятник российской императрице Екатерине II и ее фаворитам: Григорию Потемкину, Хосе де Рибасу, Францу де Волану и Платону Зубову.

Памятник основателям установили в Одессе еще в начале 20 века. После захвата власти большевиками монумент снесли. Скульптуры фаворитов уцелели и находились в музее до 2007 года, когда памятник решили установить снова.

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В сентябре 2022 года скульптурную композицию дважды обливали красной краской и подписали   «Екатерина=Путин». Кроме того, горожане создали петицию по сносу памятника, которая собрала 25 тысяч подписей. Президент Украины Владимир Зеленский передал соответствующее обращение в Одесский городской совет и 30 ноября местные власти приняли решение о демонтаже. Скульптуры будут переданы на хранение в Одесский национальный художественный музей.

НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ
НВ
Фото: НВ

Теги:   Одесса Памятники Демонтаж

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