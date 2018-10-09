Снять депутатскую неприкосновенность. За что парламент хочет наказать Колесникова и Вилкула

Привлечь к ответственности и снять депутатскую неприкосновенность призвали в комитете Верховной Рады по вопросам регламента. Там признали законным представление на снятие депутатской неприкосновенности с двух депутатов от оппозиционного блока - Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Злоупотребление властью

Генеральный прокурор Юрий Луценко отметил, что Дмитрий Колесников подозревается в злоупотреблении властью.

В представлении говорится, что в 2012 году, когда Колесников был главой Государственного агентства по управлению активами, он подписал документы, которые позволили вывести два корпуса госпредприятия - Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности в Днепре - из государственной собственности. Их рыночная стоимость на тот момент была почти 17 млн ​​грн, сказал Юрий Луценко.

"Колесников незаконно вывел два корпуса завода с целостного имущественного комплекса", - добавил Луценко.

Отчуждение имущества произошло по решению городских властей Днепра

Юрий Луценко утверждает, что Колесников действовал незаконно в интересах третьих лиц, которые, приобретя эти помещения, распродали станки, которые были стратегически важным для страны и должны были использоваться для оборонно-промышленного производства.

В свою очередь Дмитрий Колесников и его адвокаты утверждают, что преступления не было, поскольку отчуждение имущества произошло по решению городских властей Днепра. А подпись Колесников поставил после представления полного пакета документов руководством института, которое настаивало на убыточности предприятия.

Руководство стремилось сдавать эти помещения в аренду, чтобы таким образом погасить долги перед налоговой службой и пенсионным фондом, сказал Дмитрий Колесников и добавил, что власти преследуют активных политиков.

Также регламентный комитет принял решение о снятии депутатской неприкосновенности с еще одного опоблоковца и соглавы фракции Александра Вилкула.

Незаконно в аренду

По словам Юрия Луценко, во время руководства Днепропетровской облгосадминистрацией Вилкул незаконно передал в аренду несколько земельных участков и земли сельскохозяйственных дорог. По данным ГПКУ, Вилкул нанес ущерб государству на сумму почти 6 млн грн. Сам Александр Вилкул заявил, что дело против него является политическим.

Делать выводы о дальнейшей судьбе этих дел пока преждевременно, считает исполнительный директор Трансперенси Интернешнл Украина Ярослав Юрчишин. Вместе с тем, нет сомнений, что ГПУ настроена серьезно, добавил он.

В конце прошлой недели Верховная Рада не поддержала снятие неприкосновенности еще с одного народного депутата от оппозиционного блока Сергея Дунаева. Его подозревают в представлении заведомо недостоверных сведений в электронной декларации. По словам генпрокурора Юрия Луценко, Дунаев не задекларировал около 160 млн грн. Сам Дунаев считает дело против себя "политически мотивированным".