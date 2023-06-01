«Оптимизация». Маляр объяснила решение снизить предельный призывной возраст до 25 лет 1 июня, 00:51 Анна Маляр (Фото:Министерство обороны Украины)

Заместительница министра обороны Анна Маляр объяснила решение снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет.

В эфире телемарафона в среду, 31 мая, Маляр напомнила, что в Минобороны поступило соответствующее обращение от ВСУ, подписанное главнокомандующим. Она отметила, что во время военного положения призыва нет, поэтому нет необходимости в призывном возрасте до 27 лет.



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Также, сказала замминистра, люди в этой категории должны проходить проверки, ВВК и так далее — государство «задействует много механизмов для обслуживания категории людей, которые все равно не будут призваны».

По словам Маляр, решение снизить предельный призывной возраст — коллективная позиция силовых ведомств после того, как предложение прошло «все согласования и расчеты».

«[Это] оптимизация процесса… Сейчас есть необходимость в том, чтобы снизить возраст именно до 25 лет», — добавила она.

30 мая Верховная Рада поддержала уменьшение предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. Законопроект инициировал Кабинет министров.