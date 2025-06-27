Минобороны не рассматривает снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет
Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что сейчас снижение мобилизационного виака не рассматривается (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что ведомство не рассматривает снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет.
Об этом он сказал в комментарии Бабелю.
Воднчоас он добавил, что качество подготовки и боеспособность контрактников в возрасте до 25 лет является «максимально высокой».
«Контрактники 18−24 продемонстрировали высокую готовность и уверенные действия в боях. Мы увидели их на поле боя — и это действительно мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство уже сегодня», — отметил министр.
Он также добавил, что оборонное ведомство работает над тем, чтобы совершенствовать мотивационный пакет и предлагать больше стимулов для тех, кто решает заключить контракт.
«Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство это будет делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта», — подчеркнул он.
11 февраля Минобороны Украины официально запустило формат добровольной службы Контракт 18−24 для украинцев, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год.
7 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что для привлечения в армию украинцев 18−24 лет в Украине введут годовой контракт с высоким денежным обеспечением.
Ранее глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отмечал, что в Украине невозможна мобилизация граждан в возрасте 18 лет, поскольку установленный законодательством минимальный возраст для призыва в армию составляет 25 лет.
В Минобороны заявили, что мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут контракт, будут занимать только боевые должности.