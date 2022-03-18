Разрушенные города и позиции оккупантов. Спутники Maxar Technologies сделали снимки Мариуполя, Чернигова и пригорода Киева
Разрушения в Мариуполе (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Новые снимки спутников Maxar Technologies показывают разрушения в украинских городах Мариуполе и Чернигове, а также позиции оккупантов под Киевом.
Спутниковые снимки были сделаны 18 марта, уточняет Maxar. На фотографиях Чернигова видны последствия артиллерийских обстрелов города.
Как сообщает CNN, на фото осажденного оккупантами Мариуполя видны сожженные районы и транспорт. На севере Мариуполя видны поврежденные многоквартирные дома.
К юго-западу от Мариуполя видна череда гражданских автомобилей, которые эвакуируются в сторону Бердянска, отмечает СМИ.
Согласно анализу Maxar, войска РФ находятся к северо-западу от Киева. СNN уточняет, что оккупанты расположились в районе Здвижовки и Берестянки, Киевской области.
Также показан мост в Ирпене под Киевом, который был взорван ВСУ, чтобы заблокировать путь оккупантам.
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