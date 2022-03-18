Разрушенные города и позиции оккупантов. Спутники Maxar Technologies сделали снимки Мариуполя, Чернигова и пригорода Киева 18 марта, 23:05 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Мариуполе (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Новые снимки спутников Maxar Technologies показывают разрушения в украинских городах Мариуполе и Чернигове, а также позиции оккупантов под Киевом.

Спутниковые снимки были сделаны 18 марта, уточняет Maxar. На фотографиях Чернигова видны последствия артиллерийских обстрелов города.

Последствия артиллерийских обстрелов Чернигова / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Как сообщает CNN, на фото осажденного оккупантами Мариуполя видны сожженные районы и транспорт. На севере Мариуполя видны поврежденные многоквартирные дома.

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Разрушения в Мариуполе / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

К юго-западу от Мариуполя видна череда гражданских автомобилей, которые эвакуируются в сторону Бердянска, отмечает СМИ.

Эвакуация из Мариуполя / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Согласно анализу Maxar, войска РФ находятся к северо-западу от Киева. СNN уточняет, что оккупанты расположились в районе Здвижовки и Берестянки, Киевской области.

Российская бронетехника в Здвижовке Киевской области / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Также показан мост в Ирпене под Киевом, который был взорван ВСУ, чтобы заблокировать путь оккупантам.

Взорванный мост / Фото: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

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