Офицерский состав РФ покинул Снигиревку, но войска еще остаются — Виталий Ким 5 октября, 13:01 Офицерский состав РФ покинул Снигиревку (Фото:niknews.mk.ua)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, по неподтвержденным данным, офицерский состав РФ покинул Снигиревку, но оккупационные войска еще остаются в городе.



Так в ходе брифинга Ким прокомментировал появившуюся информацию об освобождении населенного пункта в Николаевской области.

«Мы этого ждем каждый день. Не совсем та тема, которая должна освещаться на брифинге. Неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются», — сказал он.

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Снигиревка находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.

