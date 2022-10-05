Офицерский состав РФ покинул Снигиревку, но войска еще остаются — Виталий Ким

5 октября, 13:01
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Офицерский состав РФ покинул Снигиревку (Фото:niknews.mk.ua)

Офицерский состав РФ покинул Снигиревку (Фото:niknews.mk.ua)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что, по неподтвержденным данным, офицерский состав РФ покинул Снигиревку, но оккупационные войска еще остаются в городе.

Так в ходе брифинга Ким прокомментировал появившуюся информацию об освобождении населенного пункта в Николаевской области.

«Мы этого ждем каждый день. Не совсем та тема, которая должна освещаться на брифинге. Неподтвержденная информация, жду еще около часа: офицерский состав покинул Снигиревку, но войска там еще остаются», — сказал он.

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Снигиревка находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

За последнюю неделю ВСУ освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях Украины, развернув на днях особо быстрое и мощное наступление на юге.

https://www.youtube.com/watch?v=Rl-7oC1vd3g
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Юг Украины Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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