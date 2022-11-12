Правоохранители показали дорогу к деоккупированной Снигиревке через село Давыдов Брод Херсонской области — видео 12 ноября, 13:25 Правоохранители показали дорогу в Снигиревку из Херсонской области (Фото:Нацполиция/Telegram)

Правоохранители, задействованные в обследовании деоккупированных территорий Херсонской области, показали, как выглядит дорога к деоккупированной Снигиревке Николаевской области через село Давыдов Брод Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

«На видео – полицейские находятся в населенном пункте Давидов Брод, где проводится криминалистическая разведка. Полицейские проводят осмотры, криминалисты Нацполиции изымают следовую информацию, которая в дальнейшем позволит идентифицировать всех солдат РФ и подконтрольных им участников незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

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Также полицейские изымают документы, списки, другие вещественные доказательства, оставленные оккупантами, бежавшими от украинских защитников.

«Продолжается эксгумация тел граждан, погибших в результате вооруженной агрессии РФ. Также на местах развернут оперативный штаб, нацеленный на отработку и аналитику установленных материалов, назначение соответствующих судебных экспертиз, идентификации тел погибших и полный спектр следственных и процессуальных действий», — добавили в полиции.

10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

12 ноября после освобождения от оккупантов в городе была обнаружена пыточная. Там держали и издевались над гражданскими.