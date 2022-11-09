«У страха глаза велики». После Снигиревки россияне взорвали мосты, которые еще могли бы работать на их войска — эксперт 9 ноября, 16:56 Эксклюзив НВ Карта мостов, взорванных на правом берегу Днепра в Херсонской области. Красным обозначены те, которые взорвали россияне. Желтым те, по которым удары наносили украинские войска. (Фото:https://t.me/Tsaplienko)

По неподтвержденным официально данным, украинские войска уже зашли в стратегически важную Снигиревку в Николаевской области, освобождение которой открывает путь для освобождения Херсона.

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио НВ объяснил, что происходит на юге Украины.

«Пока наши неофициальные источники говорят, что россияне получили тяжелые потери в районе Снигиревки. Россияне при этом утверждают, что мы вроде бы где-то продвигаемся, и поэтому они взорвали три моста, один из которых упоминался — Дарьевский. Но россияне действуют по принципу „у страха глаза большие“. Они, значит, взорвали мосты, которые вообще-то еще должны были работать на логистику их войск», — отметил Киричевский.

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Карту взорванных мостов опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

В то же время, добавил Киричевский, говорить о глобальном продвижении ВСУ рано.

«Можем констатировать, что оккупанты либо обнаглели, либо потеряли инстинкт самосохранения. К примеру, в районе Берислава был уничтожен железнодорожный эшелон с техникой и боеприпасами оккупантов. Еще две-три недели назад они подвозили снаряды и боеприпасы максимум на админграницу с временно оккупированным Крымом. Там выгружали и дальше оно шло либо по грузовикам, либо своим ходом. А тут они обнаглели, за что, собственно, и расплатились, потому что <...> у нас случаев, чтобы ВСУ накрывали сразу эшелон — меньше 10, а здесь это случилось», — рассказал Киричевский.