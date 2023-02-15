Преступления армии РФ в Снигиревке. В Николаевской области нашли тела 27 человек, убитых во время оккупации

15 февраля, 16:39
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10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области (Фото:Скріншот/www.youtube.com/@nationalpoliceofukraine)

10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области (Фото:Скріншот/www.youtube.com/@nationalpoliceofukraine)

В Снигиревке, Николаевской области обнаружили тела 27 человек, которые были убиты во время оккупации города российскими военными.

Об этом в среду, 15 февраля, сообщил начальник Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак, пишет местное издание Новости-N.

По его словам, тела погибших имеют признаки насильственной смерти — пулевые ранения, травмы от взрывов боеприпасов и т. д.

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В отличии от Бучи, в Снигиревке не нашли мест массового захоронения людей.

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По обнаруженным фактам начато уголовные производства, в рамках которых назначили судебно-медицинские экспертизы. На данный момент устанавливается полный круг причастных к преступлениям.

10 ноября украинские силы вернули контроль над населенным пунктом Снегиревка Николаевской области. Там подняли флаг Украины.

Снегиревка была одним из ключевых населенных пунктов для освобождения Херсона.

https://www.youtube.com/watch?v=dA3zKpnWwNo&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Оккупант Николаевская область Снигиревка

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