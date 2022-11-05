На станции Академика Вернадского снежный рекорд, пингвины ходят по крыше 5 ноября, 15:08 Возле украинской полярной станции Академик Вернадский выпало рекордное количество снега (Фото:Национальный антарктический научный центр/Facebook)

Возле станции Академик Вернадский выпало рекордное количество снега — 3,45 м в высоту. Из-за этого поселившиеся поблизости пингвины переходят здание по крыше.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Они отмечают, что уровень снега уже достиг отметки 3,45 м. Это почти на полметра выше, чем максимум в 2021 году — 3 метра. До этого рекорд фиксировали в 2016 году, когда снега насыпало 2,65 метра.

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Некоторые сугробы у станции Вернадского достигают 6 метров, а на острове есть и до 10 метров.

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

Фото: Национальный антарктический научный центр

«Поскольку здесь преобладает ветреная погода, то глубина снежного покрова распределяется неравномерно. Есть обнаженные скалы, на которых снег так и не лег, а есть участки, особенно возле станции, выступающей препятствием на пути ветра, где сугробы под 6 метров.

Офисная часть " Вернадского" ( она ниже) замело с двух сторон, образовав некий снежный переход: можно и не обходить здание, просто перейти по крыше. Так уж, кстати, и делают некоторые пингвины", — рассказала метеоролог 27-й УАЭ Анжелика Ганчук.

По прогнозам ученых, снег еще будет сыпать, но зима будет аномально теплой — средняя температура составит около -2°C.

Теплые зимы продуцируют более интенсивные осадки, потому что в атмосфере содержится больше влаги.

«Это одна из причин, почему на нашем острове наблюдается снегонакопление. По сути так образуется и растет ледниковый щит», — пояснила исследовательница.