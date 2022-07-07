В Минкульте рассказали о судьбе снесенного в Переяславе памятника «дружбе» Украины и России

7 июля, 11:50
За снос памятника проголосовали около 80% местных жителей (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

За снос памятника проголосовали около 80% местных жителей (Фото:Александр Ткаченко/Facebook)

Монумент в честь 300-летия так называемого «воссоединения» Украины с Россией, демонтированный в Переяславе Киевской области, передадут в музей.

Об этом в четверг, 7 июля, сообщил у себя в Facebook глава ведомства Александр Ткаченко, назвав такое решение примером «цивилизованного подхода» к избавлению от мифов и пережитков советских времен.

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«Объект монументального искусства будет передан на хранение в Национальный историко-культурный заповедник Переяслав. Я рад, что местные власти, в конце концов, демонтировали памятник», — написал министр.

Он также подчеркнул, что за снос монумента на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину проголосовали около 80% местных жителей.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid02ZYTERUbkrJvQqP8zkBVRhwT8dL4tuvTbiGbCUJevv9TdiZLntbWdGK4C3eu8Qscpl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Александр Ткаченко Российская агрессия Памятники Минкульт Киевская область Переяслав Война России против Украины

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