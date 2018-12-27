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Снегопады в Украине: ограничения на дорогах сняты, Полтавская область закрыта для транзитного транспорта

Сегодня, 07:52
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Фото: @poltsad

Дороги расчистили от снега

По состоянию на утро четверга, 27 декабря, проезд на дорогах общего пользования государственного значения обеспечен.

Как сообщили в Укравтодоре, ограничения на трассе М-03 Киев - Харьков - Довжанский в пределах Полтавской области сняты. Проблемный участок на км 219 автодороги М-03, на котором образовался снежный накат, обработан противогололедными материалами. Ограничения в движении по автодороге Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь сняты. 

Кратковременные ограничения в движении грузовых транспортных средств в связи с переметами наблюдались на автодороге М-04 Знаменка - Луганск - Изварино, км 151, Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь, км 290, но на 4:00 утра они были полностью сняты.

В Укравтодоре уточнили, что на данный момент решение о запрете въезда в Полтавскую область всех видов транзитного транспорта остается в силе. 

Погодные условия стабилизировались. На большей территории плюсовая температура воздуха, лишь на востоке 1-5°С, без осадков. Небольшой снег наблюдается в восточных и северо-восточных регионах и в горных районах Карпат. 

На большинстве перевалочных участках осадки в виде небольшого снега. Температура воздуха -1-3 ° С. Состояние покрытия в основном мокрое, местами заснеженное.

Ранее сообщалось, что въезд в Полтавскую область закрыли для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий и многокилометровых пробок.

Теги:   Снегопад Дороги Ограничения Полтавская область

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