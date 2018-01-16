Снегопад в Одессе: В город приостановили въезд грузовиков, работодателей просят сделать короткий день

С 14:00 вторника, 16 января, правоохранители из-за сильных снегопадов в Одессе ограничили въезд крупногабаритного транспорта во всех направлениях.

Об этом сообщили в патрульной полиции области.

Горожане активно распространяют фото- и видео со снежной Одессой. В то же время в соцсетях отдельные жители призвали работодателей поддержать акцию 16.01 – короткий день и отпустить сотрудников пораньше домой.

Полиция считает, что ограничения для грузовиков, поможет минимизировать пробки и ДТП.

Тем временем в Одессе – настоящая зима. В городе, кроме сильных снегопадов, также сильный штормовой ветер, гололедица и метель.

Напомним, в Украине в ближайшие сутки прогнозируется существенное осложнение погодных условий и мощные снегопады.