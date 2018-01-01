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Снегопад в Киевской области: за сутки произошло более 100 ДТП

Сегодня, 15:58
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Снегопады спровоцировали большое количество аварий на дорогах

В Киевской области за сутки из-за ухудшения погодных условий произошло более 100 ДТП.

По данным полиции в регионе, сотрудники патрульной полиции зафиксировали 104 ДТП. В двух авариях были пострадавшие и погибший.

В других случаях автотранспорт получил различным механическим повреждениям.

Основные причины аварийности - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования в условиях снегопада.

С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за снегопада.

В центре украинской столицы образовались пробки, было нарушено движение общественного транспорта.

Теги:   Снегопад Киевская область ДТП

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