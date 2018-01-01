Снегопад в Киевской области: за сутки произошло более 100 ДТП
Сегодня, 15:58
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В Киевской области за сутки из-за ухудшения погодных условий произошло более 100 ДТП.
По данным полиции в регионе, сотрудники патрульной полиции зафиксировали 104 ДТП. В двух авариях были пострадавшие и погибший.
В других случаях автотранспорт получил различным механическим повреждениям.
Основные причины аварийности - несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования в условиях снегопада.
С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за снегопада.
В центре украинской столицы образовались пробки, было нарушено движение общественного транспорта.