Снегопад в Киеве: центр города остановился в пробках Сегодня, 10:26 0 Цей матеріал також доступний українською Из-за снегопада в центре Киева затруднено движение

В Киеве из-за снегопада, который шел всю ночь, нарушено движение общественного транспорта, в центре города образовались пробки.

Движение остановилось на Набережно-Крещатицкой улице, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко. Тяжелая ситуация на дорогах привела к нескольким ДТП.

Пробки наблюдаются на бульваре Шевченко, возле метро Дружбы народов и Печерская.

Затруднено движение на Подоле, улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.

Оперативное положение, которое было введено Киевпасстрансом 12 декабря, по-прежнему в силе. Это означает, что автобусы и троллейбусы ездят не по графику и возможны длительные задержки.

С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за снегопада.