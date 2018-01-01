Снегопад в Киеве: центр города остановился в пробках
В Киеве из-за снегопада, который шел всю ночь, нарушено движение общественного транспорта, в центре города образовались пробки.
Движение остановилось на Набережно-Крещатицкой улице, проспекте Победы и улице Юрия Ильенко. Тяжелая ситуация на дорогах привела к нескольким ДТП.
Пробки наблюдаются на бульваре Шевченко, возле метро Дружбы народов и Печерская.
Затруднено движение на Подоле, улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.
Оперативное положение, которое было введено Киевпасстрансом 12 декабря, по-прежнему в силе. Это означает, что автобусы и троллейбусы ездят не по графику и возможны длительные задержки.
С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за снегопада.