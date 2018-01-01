Снегопад в Киеве: столичные аэропорты рассказали, как работают в непогоду Сегодня, 11:13 47 Цей матеріал також доступний українською Аэропорты Киев и Борисполь работают в штатном режиме, несмотря на снегопад Фото: Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport

В Международном аэропорту Киев имени Сикорского (Жуляны) сообщили, что, несмотря на непогоду, рейсы выполняются по расписанию.

На странице аэропорта в Facebook сообщается, что расчистка взлетно-посадочной полосы осуществляется в промежутках между взлетами и посадками.

В сообщении отмечается, что видимость сейчас составляет 500 метров, наблюдается ясно, ветер 4 м/с, сильный снег, влажность 95%, температура воздуха 0°.

В то же время руководитель пресс-службы аэропорта Борисполь Татьяна Ярош сообщила Укринформу, что аэропорт работает в штатном режиме.

"Очищается перрон и ВПП (взлетно-посадочная полоса - ред.), поддерживается необходимый коэффициент сцепления специальными реагентами", - сказала она.

Для обеспечения безопасности полетов на некоторые рейсы есть незначительные задержки в связи со специальной обработкой воздушных судов от обледенения.