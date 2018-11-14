Снегопад в Киеве: общественный транспорт работает без соблюдения графика

Общественный транспорт Киева перешел на специальный режим работы из-за снегопада.

Как сообщили в Киевпастрансе, с 10:00 в столице введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев.

Они курсируют без соблюдения графика движения.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.

В соцсетях сообщают, что снегопады спровоцировали ряд ДТП на дорогах Киева.

Столицу сковали 10-бальные пробки.