Снегопад в Киеве: общественный транспорт работает без соблюдения графика

Общественный транспорт Киева перешел на специальный режим работы из-за снегопада.
Как сообщили в Киевпастрансе, с 10:00 в столице введено оперативное положение для автобусов, троллейбусов и трамваев.
Они курсируют без соблюдения графика движения.
Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег, в связи с чем снегоуборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах столицы.
В соцсетях сообщают, что снегопады спровоцировали ряд ДТП на дорогах Киева.
Столицу сковали 10-бальные пробки.
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