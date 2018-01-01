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Снегопад в Киеве: на въезде в столицу скопилось около 200 авто

Сегодня, 10:54
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В Киеве ухудшились погодных условия

Фото: Vgorode

На въезде в Киев в пробках стоят около 200 легковых авто и грузовиков.

Об этом сообщила глава пресс-службе ГСЧС Светлана Водолага, пишет 112 Украина.

"У нас есть данные, что сейчас вокруг Киева собралось около 200 единиц автомобилей, фур, поэтому Нацполиция сейчас понемногу запускает грузовики небольшим количеством и через некоторый промежуток времени, чтобы не было пробок на въезд в Киев", - пояснила она.

На проблемных участках дорог дежурят машины спасательных служб.

С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за снегопада.

В центре украинской столицы образовались пробки, нарушено движение общественного транспорта.

Теги:   Снегопад Киевская область Киев

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