Снегопад в Киеве: на въезде в столицу скопилось около 200 авто Сегодня, 10:54 97 Цей матеріал також доступний українською В Киеве ухудшились погодных условия Фото: Vgorode

На въезде в Киев в пробках стоят около 200 легковых авто и грузовиков.

Об этом сообщила глава пресс-службе ГСЧС Светлана Водолага, пишет 112 Украина.

"У нас есть данные, что сейчас вокруг Киева собралось около 200 единиц автомобилей, фур, поэтому Нацполиция сейчас понемногу запускает грузовики небольшим количеством и через некоторый промежуток времени, чтобы не было пробок на въезд в Киев", - пояснила она.

На проблемных участках дорог дежурят машины спасательных служб.

С 6:00 утра 13 декабря власти Киева ограничили въезд грузовиков из-за снегопада.