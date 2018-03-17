Снегопад в Киеве: на проблемных участках патрулируют спасатели

В связи с сильным снипопадом киевские спасатели привлекаются для оказания помощи водителям транспортных средств на проблемных участках дорог столицы.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, спасатели несут службу в обычном режиме - 24 часа в сутки.

Чтобы не допустить осложнения движения на автодорогах, спасатели дежурят на проблемных участках дорог (на спусках, подъемах), а именно: на ул. Елены Телиги и на ул. Академика Заболотного.