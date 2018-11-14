14 ноября 2018, среда

Снег в Киеве: уборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах

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Снегоуборочной техники в Киеве вывели на исходные позиции
Фото: kyivcity. gov.ua

Снегоуборочной техники в Киеве вывели на исходные позиции

В связи с снегом во всех районах Киева снегоуборочную технику разместили на исходных позициях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отмечают, что специалисты корпорации отслеживают изменения погодных условий с помощью метеостанций и в случае ухудшения погоды снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия.

Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег.

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