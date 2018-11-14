Снег в Киеве: уборочную технику разместили на исходных позициях во всех районах

В связи с снегом во всех районах Киева снегоуборочную технику разместили на исходных позициях.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отмечают, что специалисты корпорации отслеживают изменения погодных условий с помощью метеостанций и в случае ухудшения погоды снегоуборочная техника немедленно начнет обработку дорожного покрытия.
Утром 14 ноября в Киеве выпал первый снег.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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