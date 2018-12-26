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СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на три года

Сегодня, 19:56
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Фото: president.gov.ua

Заседание СНБО 26 декабря

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 26 декабря утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019 - 2021 годы.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает увеличение финансирования задач обороны и безопасности на 33,3 млрд грн по сравнению с 2018 годом. Оборонный бюджет составит 212 млрд грн, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.

Секретарь СНБО также отметил, что в 2019 году будет завершен ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. В том числе должны быть созданы ракеты с увеличенной дальностью поражения, комплекс крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, что "значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины".

"Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов", - сообщил также Турчинов. Он упомянул, что новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.

Секретарь СНБО заявил, что начало действия с 2017 года трехлетней системы гособоронзаказа, "позволило государственным заказчикам и исполнителям ГОЗ более четко планировать свою работу и ресурсы".

Напомним, в сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Украина тратит на оборону 6% своего ВВП.

Теги:   Госбюджет-2019 Оборонная промышленность Госзакупки Александр Турчинов СНБО

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