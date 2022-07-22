«Ни одна пуля не исчезла». В Украине презентовали систему мониторинга поставок вооружения от партнеров
Презентация модуля системы СОТА (Фото:СНБО)
В Украине презентовали модуль информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров. В системе есть общедоступная информация, информация для служебного пользования и секретная информация государства и партнеров.
Об этом сообщили в СНБО.
Модуль СОТА позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусу (например, «готово к отгрузке», «в дороге» или «получено ВСУ») и странами-давателями, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, странам-давателям, соответствием стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения тому подобное.
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия проводит мощную информационную кампанию по дискредитации Украины о якобы продаже вооружения третьим странам, чтобы, в частности, сорвать его поставки.
По его словам, к системе СОТА имеет доступ высшее военно-политическое руководство, и благодаря этой системе «мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла». Он подчеркнул, что каждая единица вооружения находится на контроле.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что поставки вооружения контролируются тремя системами. Это, в частности, СОТА и натовская система учета и контроля логистики LOGFAS, которую Украина получила в 2019 году.
Резников рассказал, что в украинских военных вузах учат использовать эту систему, а недавно он обратился к НАТО с просьбой предоставить больше лицензий и терминалов. По его словам, сейчас украинские специалисты вместе со специалистами Пентагона дорабатывают еще одну систему контроля, которую вскоре привлекут в полном объеме.
Запорожское направление: ВСУ начали использовать РСЗО HIMARS
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.