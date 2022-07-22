«Ни одна пуля не исчезла». В Украине презентовали систему мониторинга поставок вооружения от партнеров 22 июля, 05:32 Презентация модуля системы СОТА (Фото:СНБО)

В Украине презентовали модуль информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров. В системе есть общедоступная информация, информация для служебного пользования и секретная информация государства и партнеров.

Об этом сообщили в СНБО.



Модуль СОТА позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусу (например, «готово к отгрузке», «в дороге» или «получено ВСУ») и странами-давателями, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, странам-давателям, соответствием стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения тому подобное.

Видео дня

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия проводит мощную информационную кампанию по дискредитации Украины о якобы продаже вооружения третьим странам, чтобы, в частности, сорвать его поставки.

По его словам, к системе СОТА имеет доступ высшее военно-политическое руководство, и благодаря этой системе «мы знаем, что ни одна пуля из поставок никуда не исчезла». Он подчеркнул, что каждая единица вооружения находится на контроле.

Читайте также: Андрей Смирнов Мощная помощь от США и G7

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что поставки вооружения контролируются тремя системами. Это, в частности, СОТА и натовская система учета и контроля логистики LOGFAS, которую Украина получила в 2019 году.

Резников рассказал, что в украинских военных вузах учат использовать эту систему, а недавно он обратился к НАТО с просьбой предоставить больше лицензий и терминалов. По его словам, сейчас украинские специалисты вместе со специалистами Пентагона дорабатывают еще одну систему контроля, которую вскоре привлекут в полном объеме.

Запорожское направление: ВСУ начали использовать РСЗО HIMARS https://www.youtube.com/embed/NdTUAnIAVPw

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.