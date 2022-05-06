Высокий риск обстрелов. 8−9 мая украинцы должны быть особенно внимательными к воздушным тревогам — Центр противодействия дезинформации 6 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською В Украине 8−9 мая высокий риск обстрелов (Фото:REUTERS/Hamuda Hassan)

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что накануне и во время 8−9 мая нужно быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги.

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В центре заявили, что поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте до 9 мая, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни.

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«Поэтому призываем особенно внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила при введении комендантского часа», — говорится в сообщении.

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