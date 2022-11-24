Помогали оккупантам управлять беспилотниками. Данилов подтвердил убийство иранских инструкторов в Крыму

24 ноября, 20:23
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Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы, помогавшие российским оккупантам. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 24 ноября.

По словам Данилова, иранцы в оккупированном Крыму помогали россиянам пилотировать дроны иранского производства Shahed-136, которые РФ использовала для атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. Он не уточнил, сколько инструкторов было ликвидировано.

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«Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить», — сказал он.

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Секретарь СНБО также отметил, что иранцы продолжают отрицать поставку оружия России.

«Мы понимаем, что они [иранские беспилотники] не летают, пока [люди] не научатся ими управлять, а у россиян не хватает мозгов, чтобы самим в этом разобраться… В современном мире ничего не скроешь. Это всего лишь вопрос времени, когда это [доказательства] будут обнародованы», — добавил Данилов.

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Он сказал, что пока неясно, поставил ли Иран баллистические ракеты России. Данилов подчеркнул, что Украина «пытается ответить на этот вопрос и сделает все возможное, чтобы этого не произошло».

21 октября The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что в результате ударов защитников Украины в течение недели были убиты десять иранских инструкторов, которые обучали российских оккупантов.

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Перед этим советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что ВСУ дважды наносили удары по иранским инструкторам на украинской территории.

Представитель Белого дома Джон Кирби подтверждал, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролировали атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

https://www.youtube.com/embed/-bMBKgP9qnA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым СНБО Иран БПЛА Украина-Иран Дроны Алексей Данилов Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136

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