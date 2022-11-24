Помогали оккупантам управлять беспилотниками. Данилов подтвердил убийство иранских инструкторов в Крыму 24 ноября, 20:23 Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов подтвердил, что в Крыму были убиты иранские инструкторы, помогавшие российским оккупантам. Об этом сообщает The Guardian в четверг, 24 ноября.

По словам Данилова, иранцы в оккупированном Крыму помогали россиянам пилотировать дроны иранского производства Shahed-136, которые РФ использовала для атак на гражданское население и критическую инфраструктуру Украины. Он не уточнил, сколько инструкторов было ликвидировано.



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«Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить», — сказал он.

Секретарь СНБО также отметил, что иранцы продолжают отрицать поставку оружия России.



«Мы понимаем, что они [иранские беспилотники] не летают, пока [люди] не научатся ими управлять, а у россиян не хватает мозгов, чтобы самим в этом разобраться… В современном мире ничего не скроешь. Это всего лишь вопрос времени, когда это [доказательства] будут обнародованы», — добавил Данилов.

Он сказал, что пока неясно, поставил ли Иран баллистические ракеты России. Данилов подчеркнул, что Украина «пытается ответить на этот вопрос и сделает все возможное, чтобы этого не произошло».

21 октября The Jerusalem Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщило, что в результате ударов защитников Украины в течение недели были убиты десять иранских инструкторов, которые обучали российских оккупантов.

Перед этим советник Офиса президента Алексей Арестович говорил, что ВСУ дважды наносили удары по иранским инструкторам на украинской территории.

Представитель Белого дома Джон Кирби подтверждал, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролировали атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

