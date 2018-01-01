СНБО обнародовал фото и видео с испытаний крылатых ракет Нептун Сегодня, 15:26 131 Цей матеріал також доступний українською Во время испытаний ракеты показали свою эффективность против надводных целей

Совет национальной безопасности и обороны опубликовал фото и видео с испытаний украинской крылатой ракеты Нептун на полигоне под Одессой.

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, - проверка на дальность и точность поражения надводных целей", - рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Кроме того, на полигоне был испытан модернизированный ракетный комплекс С-125, который доказал свою эффективность не только против воздушных, но и против морских целей.

"Состоялось восемь пусков во время которых было уничтожено восемь надводных целей. Это очень хороший результат, который доказывает, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья", - отметил Турчинов.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 декабря, прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Нептун.